Наука
РБКУченые нашли обратную связь между возрастом и риском развития рака
Старение человека в некоторых случаях может препятствовать развитию онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Ливерпуля, результаты их исследования опубликовал журнал Aging Cell — официальное издание великобританского Анатомического общества.
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Политика
Слуцкий рассказал об ответных мерах России на невыдачу виз США
Ответные меры Москвы на решение Вашингтона не выдавать визы ряду членов делегации России могут также касаться визовых вопросов.
Московский Комсомолец 14:47
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
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РИА Новости 17:46
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
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Джонсона подозревают в злоупотреблениях
Обвинения в покровительстве Джонсона американской предпринимательнице Дженифер Акури прозвучали на этой неделе.
Вести.Ru 11:51
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Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Авто
Аналитики предсказывают рост продаж электромобилей в России
Avtodrug 26 сентября в 06:30
Авто
Представили обновлённый пикап Nissan Titan
Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
Автоновости дня вчера в 02:09
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Футбол
Федор Смолов: Не было сомнений, что судья отменит гол «Зенита»
Не было, потому что мне со скамейки показалось, что в момент принятия мяча игрок Зенита сыграл рукой.
Советский спорт 15:56
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 13:05
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Хоккей
«Детройт» отправил Свечникова в АХЛ
Спорт-Экспресс 17:56
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Футбол
Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу его высказываний о футбольных болельщиках.
RT на русском вчера в 13:05
Космос
Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
iReactor вчера в 20:06
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor 17:28
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском 19:40
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что не расследовали «дело Байдена»
На Украине не проводилось следственных действий в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Евразия Daily 00:22
Здоровье
Леонид Рошаль: ситуация с кадрами – критичная
Ситуацию с кадрами глава НМП называет критичной.
Medvestnik.ru вчера в 03:28
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Петербургский дневник 12:51