Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Соответствующие выводы ученых опубликованы на портале MedicalXpress.
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Ученые выяснили: Стиральная машина может быть опасной для здоровья

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Радио Маяквчера в 15:43

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