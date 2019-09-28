Общество

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Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Соответствующие выводы ученых опубликованы на портале MedicalXpress.
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