Наука

Газета.RuГазета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса

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Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи. Результаты подтверждающего это исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology. О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре.
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Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Газета.Ru03:36

Учёные нашли первоисточник китайского коронавируса

ToDay News Ufa12:03
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