Наука
Газета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса
Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи. Результаты подтверждающего это исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology. О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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