Наука

Газета.RuГазета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса

Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей. Анализ РНК "короны" вирионов также продемонстрировал, что вирус мутировал, прежде чем стать заразным для людей.
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В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

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Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
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В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

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Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»

Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
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Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил

В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
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Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
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В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
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В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
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Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
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Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
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Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
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Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
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Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
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В AnTuTu появился новый самый мощный в мире смартфон

Рекордсмен бенчмарка AnTuTu оснащен процессором Snapdragon 865, и по итогам тестирования аппарат набрал 574 985 баллов.
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