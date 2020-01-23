Наука
Газета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса
Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей. Анализ РНК "короны" вирионов также продемонстрировал, что вирус мутировал, прежде чем стать заразным для людей.
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Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Политика
Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ
По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.
Технологии
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Общество
В Швейцарии посвятили Эйнштейну самую маленькую золотую монету
Как сообщает национальный монетный двор Swissmint, монета является самой маленькой в мире: ее диаметр всего 2,96 мм, а масса - 0,63 грамма.
Футбол
Черчесов: «Аренда Кокорина в „Сочи“ видится разумным решением»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом Sport24 прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Общество
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Политика
Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил
В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Политика
Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева
Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Футбол
Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Происшествия
В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»
Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Происшествия
В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом
В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Гаджеты
В AnTuTu появился новый самый мощный в мире смартфон
Рекордсмен бенчмарка AnTuTu оснащен процессором Snapdragon 865, и по итогам тестирования аппарат набрал 574 985 баллов.