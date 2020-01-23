Наука
Газета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса
Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи. Результаты подтверждающего это исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology. О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре.
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Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
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В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Футбол
«Челси» может купить Поупа на замену Кепе
По информации издания, предстоящим летом «Челси» может приобрести вратаря «Бёрнли» и национальной команды Англии Ника Поупа.
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Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
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Политика
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Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
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Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез
Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Политика
Грибов стал новым заместителем руководителя аппарата правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства.
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Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Российский телеведущий, шоумен и капитан команды КВН "Федор Двинятин" Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
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Экономика
Волож рассказал о причине продажи небольшой части акций «Яндекса»
Основатель и директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож подтвердил, что совместно с семейным трастом (создан в рамках процесса по внесению изменений в структуру корпоративного управления компанией) продаст небольшую часть своих акций в компании.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Политика
В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
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«Автомобилист» обыграл «Трактор»
«Автомобилист» одолел «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Екатеринбургский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» идет предпоследним, в восьми очках от зоны плей-офф.
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5 сигналов организма, которые не следует игнорировать
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Общество
В США запретили «родильный туризм»
Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Спорт
Сборная России уступила Венгрии в четвертьфинале ЧЕ по водному поло
Сборная России уступила команде Венгрии (14:10) в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по водному поло.
Футбол
Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».