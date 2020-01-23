Наука

Газета.RuГазета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса

Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи. Результаты подтверждающего это исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology. О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре.
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Источником вспышки коронавируса в Китае могли оказаться змеи

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