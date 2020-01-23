Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи. Результаты подтверждающего это исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology. О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре.

Политика Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Культура Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci Российский телеведущий, шоумен и капитан команды КВН "Федор Двинятин" Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Экономика Волож рассказал о причине продажи небольшой части акций «Яндекса» Основатель и директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож подтвердил, что совместно с семейным трастом (создан в рамках процесса по внесению изменений в структуру корпоративного управления компанией) продаст небольшую часть своих акций в компании.

Авто Skoda показала новый кроссовер на видео Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Политика В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.

Хоккей «Автомобилист» обыграл «Трактор» «Автомобилист» одолел «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Екатеринбургский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» идет предпоследним, в восьми очках от зоны плей-офф.

Здоровье 5 сигналов организма, которые не следует игнорировать Боль Особенность менталитета русского человека такова, что к врачу большинство приходится привозить на скорой, хотя организм задолго посылал сигналы в виде болезненных ощущений.