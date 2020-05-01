Наука
РИА НовостиНайдено природное средство от похмелья
Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами.
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Армия и оружие
Минобороны завершает разработку бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
Специалисты российских Воздушно-десантных войск завершают разработку защищенного автомобиля спецназначения "Тайфун-ВДВ", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 23:02
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Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Экономика
Из-за коронавируса в Кузбассе начали выдавать льготную ипотеку
Отдельные компании уже выдают первые кредиты. Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года.
ВашГород.ру 22:28
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
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Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы 20:04
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
На утро 2 мая в Иркутской области выявили 16 новых случаев COVID-19
По данным оперштаба на 10:30 2 мая, в Иркутской области выявили еще 16 случаев COVID-19. Всего 166 инфицированных коронавирусом в регионе.
Твой Иркутск 23:02
Космос
Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.
RT на русском 20:45
Общество
В Хакасии коронавирус подтвержден у 27 детей
По данным регионального управления Роспортребнадзора, всего на утро 29 апреля в республике выявлено 228 случаев COVID -19, среди них 27 – у детей.
Московский Комсомолец Хакасия 29 апреля в 06:57
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.
Популярная механика 01:50
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс 22:41
Игры
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Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera вчера в 13:33
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в РФ
Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 8, ранее предлагавшийся в России только в топовой модификации Prestige, получил более доступные исполнения, получившие название Active и Family.
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Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи
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Путин присудил гранты в области культуры и искусства
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов главы государства для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по результатам конкурса, проведенного в 2019 году.
Российская газета вчера в 11:35
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Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба.
Sport24.ru 17:22
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В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа детей с коронавирусом
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Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
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