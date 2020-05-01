Наука
ПрофильУченые нашли природное средство от похмелья
Как считают ученые, такой эффект вызвали содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Какие именно механизмы оказали такое влияние на самочувствие людей, еще предстоит выяснить. А вот витамины и минералы сами по себе не помогли людям справиться с похмельем, отметили исследователи.
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с чего всё началось
Ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили способность экстрактов некоторых растений облегчать синдром похмелья, пишет Medical Xpress.Известиявчера в 18:18
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