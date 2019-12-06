Наука

Российская газетаРоссийская газетаУченые нашли ранее неизвестную причину рака

Зарубежные биологи выяснили, что на развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась "мусорной". То есть, появление рака связано не только с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах.
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Откуда не ждали. Названа новая причина рака

Вести.Ruвчера в 22:00

Обнаружена неизвестная причина рака

Lenta.ruвчера в 13:00

Названа ранее неизвестная причина рака

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Ученые: На наследственный риск рака влияет «нежелательная ДНК»

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Названа неожиданная причина возникновения рака

URA.Ruвчера в 23:46

Ученые выявили ранее неизвестную причину возникновения рака

РБК03:00

Ученые нашли новую причину развития рака

Газета.Ru05:43
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