Наука

Российская газетаРоссийская газетаУченые нашли ранее неизвестную причину рака

Зарубежные биологи выяснили, что на развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась "мусорной". То есть, появление рака связано не только с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах.
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Ученые: На наследственный риск рака влияет «нежелательная ДНК»

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Названа неожиданная причина возникновения рака

URA.Ruвчера в 23:46

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новостивчера в 20:40
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

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В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии

Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.
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Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

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Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
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Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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