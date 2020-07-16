Коронавирус
РИА НовостиУченые нашли самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке.
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с чего всё началось
Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что существует один симптом, который раньше остальных проявляется у 29% людей, заразившихся коронавирусом, пишет JAMA Dermatology.Газета.Ru13:34
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