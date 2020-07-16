Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые нашли самый ранний симптом коронавируса

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке.
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с чего всё началось
Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что существует один симптом, который раньше остальных проявляется у 29% людей, заразившихся коронавирусом, пишет JAMA Dermatology
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Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

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Испанские учёные заявили об обнаружении нового симптома коронавируса

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РИА Новости11:10

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UfacityNews.ruвчера в 02:50
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Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах

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Общество

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Коммерсантъ 11:39
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

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Газета.Ru 13:31
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Политика

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

РБК 13:24
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Здоровье

Диетолог назвал пять самых вредных продуктов на завтрак

UfacityNews.ru вчера в 02:20
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Компания Xiaomi анонсировала выход телевизионной приставки Xiaomi Mi TV Stick для стран Европы.
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Evo-rus.com 03:27
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
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Общество

Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса

Lenta.ru 12:21
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Происшествия

СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала

Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
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Футбол

Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»

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Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
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NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

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В Калининском районе Санкт-Петербурга трое детей пострадали при наезде автомобиля Nissan X-Trail, за рулем которого сидела женщина.
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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Общество

В пятницу королева Елизавета посвятит в рыцари 100-летнего ветерана

Капитан Томас Мур, собравший пожертвования для Национальной службы здравоохранения, сумма которых превысила 30 млн фунтов стерлингов (более 2,6 млрд рублей), вскоре официально получит звание рыцаря.
МИР 24 15 июля в 17:25
Общество

Число безработных в России в июне составило 4,61 млн человек

Численность безработных в России в июне 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения.
ТАСС 12:07
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Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии

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Футбол

Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили подписку о невыезде.
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Общество

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
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«Ощущение чуда»: журналистка из США рассказала о путешествии на Алтай

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