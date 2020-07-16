с чего всё началось

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 6

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada. 4

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 696

Гаджеты Xiaomi представила телеприставку Mi TV Stick Компания Xiaomi анонсировала выход телевизионной приставки Xiaomi Mi TV Stick для стран Европы. 7

Здоровье Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19 Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 515

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца. 9

Общество В пятницу королева Елизавета посвятит в рыцари 100-летнего ветерана Капитан Томас Мур, собравший пожертвования для Национальной службы здравоохранения, сумма которых превысила 30 млн фунтов стерлингов (более 2,6 млрд рублей), вскоре официально получит звание рыцаря.

Футбол Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака». 1