Коронавирус
РИА НовостиУченые нашли самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке.
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Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Goroday.ru вчера в 18:03
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Армия и оружие
NI оценил новые российские подлодки и корабли
Российские судостроители 16 июля заложили два модернизированных фрегата проекта 22350, столько же многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" и десантных кораблей проекта 23900.
Политическая Экспертиза вчера в 11:51
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре. Ранее Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч.
Газета.Ru 14:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы.
Российская газета вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк
Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Авто
Новый купе-кроссовер Geely в России получит имя Tugella
Рассекречено название китайского кросс-купе, ожидающего старта продаж в РФ - как и сообщалось ранее, оно начинается с буквы «Т», пишут Китайские автомобили.
За рулем 12:55
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru вчера в 07:23
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
ТАСС 09:33
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 06:50
Армия и оружие
Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
О возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции (Армянской АЭС) накануне заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РБК 03:18
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Культура
Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".
Российская газета вчера в 06:47
Общество
Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку
Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
Футбол
Роналду показал отдых на роскошной яхте
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал, как в его представлении выглядит отдых мечты.
SM News 12:52
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Политика
Надежда Томченко: «Я боюсь судебного преследования»
Пресс-секретаря арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежду Томченко в СМИ называют одним из закулисных организаторов протестов.
Octagon.Media 13:11