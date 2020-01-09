Наука

REGNUMREGNUMУченые нашли способ продлить жизнь на десять лет

Увеличению продолжительности жизни человека в среднем на десять лет способствует исключение пяти основных факторов риска для здоровья, говорится в исследовании ученых из Гарвардского и Амстердамского университетов, опубликованном в журнале British Medical Journal.
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В Брянске на Речной снова произошло ДТП

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Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
РБК 02:38
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Эксперт выдвинул неожиданную версию крушения самолета в Иране: не случайность

Корреспондент «МК» узнал какие именно причины крушения видит эксперт.
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Общество

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
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Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного дипломатами крымского вина

Посольство России подарило главе Эстонии Керсти Кальюлайд в честь ее 50-летия букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского.
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Общество

Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи

Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
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«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

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