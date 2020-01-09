Увеличению продолжительности жизни человека в среднем на десять лет способствует исключение пяти основных факторов риска для здоровья, говорится в исследовании ученых из Гарвардского и Амстердамского университетов, опубликованном в журнале British Medical Journal.

Ученые нашли способ продлить жизнь на десять лет

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