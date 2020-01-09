Наука
REGNUMУченые нашли способ продлить жизнь на десять лет
Увеличению продолжительности жизни человека в среднем на десять лет способствует исключение пяти основных факторов риска для здоровья, говорится в исследовании ученых из Гарвардского и Амстердамского университетов, опубликованном в журнале British Medical Journal.
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Политика
Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Финансы
Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с 2013 года
Впервые с 14 февраля 2013 года индекс РТС поднялся выше 1600 пунктов. Так индекс вырос на 0,8% и достиг уровня 1601,92 пункта.
Гаджеты
На CES 2020 презентован неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова обнажилась на фоне заснеженных гор
Контраст действительно получился впечатляющим: полуобнаженная российская красавица и заснеженные склоны французских гор.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
В Брянске на Речной снова произошло ДТП
Авария произошла рано утром 9 января. ДТП произошло около половины шестого утра 9 января на улице Речной в Брянске.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Армия и оружие
Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Здоровье
Назван простой способ продлить жизнь на 10 лет
Армия и оружие
Эксперт выдвинул неожиданную версию крушения самолета в Иране: не случайность
Корреспондент «МК» узнал какие именно причины крушения видит эксперт.
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного дипломатами крымского вина
Посольство России подарило главе Эстонии Керсти Кальюлайд в честь ее 50-летия букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского.
Общество
В России временно запрещен ввоз рыбы и морепродуктов из Китая
Общество
Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».