Общество
Газета.RuУченые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места
Результаты исследования приводит РИА "Новости". Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места.
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Футбол
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ
«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Биатлон
Итальянская полиция ничего не нашла у российских биатлонистов
Как заявили в прокуратуре Больцано, поводом для проведения обыска стал сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Футболисты "Барселоны" с крупным счетом обыграли "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Происшествия
В Калмыкии погибли пять человек в результате ДТП
Пять человек погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Калмыкии, еще двое пострадали.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Общество
Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы
После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
Общество
В Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА "Новости".
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Общество
Сбербанк провел Цифровой день для правительства Санкт-Петербурга
Сбербанк организовал Цифровой день для правительства Санкт-Петербурга.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.