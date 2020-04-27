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Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 19

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Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей. 2

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