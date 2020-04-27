Коронавирус
Газета.RuУченые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
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Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
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Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
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Коммерсантъ 08:36
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В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
РИА Новости 07:22
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«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах
Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
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Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
В Севастополе продлят до конца мая режим повышенной готовности
Власти Севастополя заявили, что горожане продолжат жить в режиме повышенной готовности до конца мая, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио губернатора Михаила Развожаева.
Аргументы и Факты - Крым 08:24
Здоровье
В БСМП Курска выявили нулевого пациента с коронавирусом
Потом стали регистрироваться заболевания в хирургическом корпусе и в поликлинике, - - Мы занимались вычислением нулевого пациента, - пояснил главный санитарный врач Курской области Олег Климушин.
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Депздрав: В больницах Москвы сотрудники на подряде получат доплаты
Депздрав доплатит сотрудникам на аутсорсе в столичных больницах. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
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Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
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Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
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Заштатный клирик Челябинской епархии РПЦ диакон Пимен (Трофимов) заявил о массовом заболевании священнослужителей.
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В коронавирусном госпитале Волгодонска умерли два пациента
На утро 27 апреля в Ростовской области подтверждены две смерти от коронавируса. Умершие - пациенты ЦГБ Ростова.
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На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
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