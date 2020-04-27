Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУченые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
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Медики: в каком месяце завершится вспышка коронавируса в России

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Названа точная дата окончания пандемии коронавируса в России

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Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз

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Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»

Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
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Общество

Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
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Вильфанд предрек рекордно жаркое лето в России

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Арнольд Шварценеггер станет дедушкой

Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
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За сутки в Архангельской области никто не заболел коронавирусом

В Поморье коронавирусом заразились 175 человек, 22 выписаны. На наличие COVID-19 в Архангельской области обследованы 12 181 человек.
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Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
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Общество

Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам

В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
РИА Новости 07:22
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Общество

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

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Общество

В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой

Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
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Политика

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
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Общество

В Севастополе продлят до конца мая режим повышенной готовности

Власти Севастополя заявили, что горожане продолжат жить в режиме повышенной готовности до конца мая, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио губернатора Михаила Развожаева.
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В БСМП Курска выявили нулевого пациента с коронавирусом

Потом стали регистрироваться заболевания в хирургическом корпусе и в поликлинике, - - Мы занимались вычислением нулевого пациента, - пояснил главный санитарный врач Курской области Олег Климушин.
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
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Общество

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса

РИА Новости 06:16
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Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

Депздрав: В больницах Москвы сотрудники на подряде получат доплаты

Депздрав доплатит сотрудникам на аутсорсе в столичных больницах. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
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Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»

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Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
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Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана

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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

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Челябинский диакон заявил о массовом заболевании священников

Заштатный клирик Челябинской епархии РПЦ диакон Пимен (Трофимов) заявил о массовом заболевании священнослужителей.
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За выходные режим самоизоляции нарушили 484 жителя Иркутской области

В Иркутской области за минувшие выходные проверено 1957 граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.
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В коронавирусном госпитале Волгодонска умерли два пациента

На утро 27 апреля в Ростовской области подтверждены две смерти от коронавируса. Умершие - пациенты ЦГБ Ростова.
1rnd.ru 08:53
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На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»

Piter.tv 10:00
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