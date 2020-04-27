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Энергетика Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31% "В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении. 20

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Футбол «Зенит» могут досрочно признать чемпионом Премьер-Лиги Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что организация рассматривает вариант, при котором «Зенит» досрочно признают чемпионом нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. 1

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