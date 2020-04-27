Коронавирус
Газета.RuУченые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество
Коронавирус обнаружили у почти 900 российских военных
С конца марта в вооруженных силах проводилось сплошное тестирование, рассказали в министерстве обороны.
Эхо Москвы вчера в 18:03
Общество
Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение
Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя.
РБК 09:41
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Экономика
ЦБ РФ: подано около 1 млн заявок на снижение долговой нагрузки
Москва, 27 апреля 2020, 10:40 — REGNUM В России стремительно растёт количество обращений о снижении долговой нагрузки из-за потери доходов на фоне пандемии.
REGNUM 03:40
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Происшествия
Неизвестные «заминировали» все самолеты в Шереметьево
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на бортах всех самолетов, находящихся в московском аэропорту Шереметьево, и шести самолетов, выполняющих рейсы.
ТАСС 10:08
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
Политика
Путин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»
Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами.
Sibnet Новости 10:29
Футбол
«Зенит» могут досрочно признать чемпионом Премьер-Лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что организация рассматривает вариант, при котором «Зенит» досрочно признают чемпионом нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 08:46
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 20%
В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель.
Право.ру 07:59
Происшествия
В отношении экс-главы Кирова возбуждено еще два уголовных дела
По данным фактам в отношении бывшего главы Кирова возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 "Мошенничество в особо крупном размере", части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ "Организация растраты денежных средств".
Российская газета 09:38
Шоу-бизнес
Посвежевшая Успенская пожаловалась на трудности самоизоляции
Самоизоляция крайне тяжело дается Любови Успенской.
ТВ Центр 02:35
Общество
Онколог составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог Елена Смирнова озвучила продукты, которые должны помочь или значительно облегчить работу кишечника и улучшить обмен веществ.
Evo-rus.com 09:09
Здоровье
На Среднем Урале завершили развёртывание коек для пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 09:57 — REGNUM В Свердловской области выполнили поручение президента РФ Владимира Путина о мобилизации медучреждений для лечения людей с COVID-19.
REGNUM 02:57
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Режим въезда в Ивановскую область будет ужесточен
Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
Частник.Ru 05:24
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
Общество
Отказ властей от введения режима ЧС лишает россиян денег
Россияне могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Уралинформбюро 09:23
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36