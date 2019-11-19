Наука
Российская газетаУченые назвали главную причину возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
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Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Космос
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
Следы различных сложных сахаров, включая рибозу - один из главных компонентов генетической информации, обнаружили внутри нескольких примитивных метеоритов-хондритов.
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой спрыгнул с крыши небоскрёба
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Общество
ООН определила наименее развитые страны мира
Специалисты представили Доклад по наименее развитым странам.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Политика
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Происшествия
На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу
В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Футбол
Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ
Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Хоккей
Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Здоровье
В Одессе из-за вспышки вируса Коксаки на карантин закрыта школа
Одна из общеобразовательных школ Одессы из-за вспышки вируса Коксаки закрылась на карантин.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Общество
Политолога Фёдора Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти
В комментарии уральский политолог употребил словосочетание «путинские судьи», что заявитель посчитал неуважением ко всей российской судебной системе.
Общество
Почему ректор Алтайского медуниверситета покинул свой пост
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, сообщают алтайские СМИ.