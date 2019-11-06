с чего всё началось

Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии. Их исследование выложили в издании Psychological Medicine. Для проведения научного эксперимента они сделали анализ ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства.

Происшествия Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево "В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.

Общество Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Шоу-бизнес Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.

Происшествия В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Гаджеты Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Армия и оружие На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.

Технологии ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст» Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Политика Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.

Недвижимость Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.