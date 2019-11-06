Наука
Газета.RuУченые назвали новую опасность курения
Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии. Их исследование выложили в издании Psychological Medicine. Для проведения научного эксперимента они сделали анализ ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства.
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с чего всё началось
Курение почти в два раза увеличивает риск развития шизофрении и депрессии, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Psychological Medicine.РБКвчера в 23:57
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ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
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ТРК Сейм (Курск) вчера в 07:37
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Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
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Газета.Ru 04 ноября в 13:44
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Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
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