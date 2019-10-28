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Online47.ruУченые назвали новую причину возникновения рака
Как оказалось, на развитие злокачественных процессов в организме человека влияют изменения в части ДНК, до этого момента считавшейся "мусорной". Это говорит о том, что возникновение рака связано не только лишь с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах.
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