Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУченые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

Главными факторами, которые должны снизить риск распространения COVID-19 Боровков называл социальную дистанцию, масочный режим и соблюдение всех предписаний санитарных врачей. Правда, по оценкам эксперта, вторая волна коронавируса в Петербурге не будет такой массовой, как первая.
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с чего всё началось

Лечись, студент: вторая волна COVID-19 может начаться с университетов

Российские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в сентябре, связывая ее с началом учебного года. В первую очередь речь идет о возвращении в мегаполисы иногородних студентов, которые могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Вторая волна COVID-19 в России может начаться с университетов

Телеканал Санкт-Петербург05:07

Петербургские ученые озвучили сроки второй волны коронавируса

Петербургский дневник00:53

Ученые прогнозируют вторую волну COVID-19 в начале учебного года

РЕН ТВвчера в 18:24

Вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года

Gazeta.SPbвчера в 20:44

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Газета.Ruвчера в 18:23

В России предрекли вторую волну коронавируса из-за начала учебного года

Lenta.ruвчера в 18:05

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

Известиявчера в 17:30
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Политика

Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 06:41
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Футбол

Отец Кварацхелии рассказал о будущем сына в «Рубине»

Бадри Кварацхелия, отец грузинского игрока казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии, рассказал в интервью "Матч ТВ" о том, как его сын сработался с Леонидом Слуцким и почему он до сих пор живет на базе.
Реальное время 04:20
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
2
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
11
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Происшествия

СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
785
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
Общество

Семья Сергея Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, объявила сбор средств на оплату услуг адвокатов.
Агентство Телеграф 04:04
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Политика

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 28 июля в 16:40
145
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
2
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
59
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
1,5K
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в ДТП с погибшим

Актёр Михаил Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП.
RT на русском вчера в 10:42
2,1K
Футбол

Андрей Малосолов: Перейдя в киевское «Динамо», Луческу предал Донбасс

Сам Луческу как раз позиционировал себя как боец, который перешел из "Динамо Бухарест" в "Рапид Бухарест", из одного соперничающего румынского клуба перешел в другой.
Украина.ру 01:12
Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
18
Космос

В России создали нового робота для работы за бортом МКС

В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra 27 июля в 09:30
72
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
37
Политика

Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
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Экономика

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия 06:11
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Общество

СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».
RT на русском 05:57
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС

Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
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