Российские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в сентябре, связывая ее с началом учебного года. В первую очередь речь идет о возвращении в мегаполисы иногородних студентов, которые могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург.

с чего всё началось

Главными факторами, которые должны снизить риск распространения COVID-19 Боровков называл социальную дистанцию, масочный режим и соблюдение всех предписаний санитарных врачей. Правда, по оценкам эксперта, вторая волна коронавируса в Петербурге не будет такой массовой, как первая.

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