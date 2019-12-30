Наука

НТВНТВУченые назвали опасность неправильного сна

Ученые заявили, что оптимальная продолжительность сна для человека — семь часов. Отклонение от нормы, по мнению врачей, может представлять опасность для здоровья. Так, люди, которые регулярно в день спят четыре часа или менее, удваивают шанс заболеть легочным фиброзом.
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с чего всё началось
Ученые из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла-апон-Тайн и Университетского колледжа Лондона выяснили, что сон на протяжении более чем одиннадцати часов или же недосып, вызванный слишком коротким отдыхом менее четырех часов в сутки, может способствовать возникновению легочного фиброза, сообщает MedicalExpress
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