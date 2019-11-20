Наука
ИзвестияУченые назвали основную причину возникновения рака
Учeныe из амeриканскoгo унивeрситeта Сeвeрнoй Карoлины в Шарлoттe пришли к вывoду, что oкoлo 20% всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусами или бактериями. При этом главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление, сообщает MedicalXpress.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
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Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Дольщики проблемной красноярской строительной компании "Реставрация" получат 2,8 миллиарда рублей компенсации из регионального и федерального бюджетов, сообщил журналистам заместитель гендиректора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Алексей Ниденс.
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Приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян
Минюст предложил расширить Федеральной службе судебных приставов доступ к кредитным историям россиян, а также к их мобильным данным, передает РБК.
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
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В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Происшествия
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Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
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Одного пострадавшего при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
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Число водителей может сократиться
С 22 ноября ужесточается порядок медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители врачом психиатром-наркологом.
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Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Армия и оружие
Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане
В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США "Chinook", передает "Интерфакс". В результате крушения погибли двое американских военных.
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности
Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
Наука
Пропускную способность дорожных сетей научились прогнозировать
Количество транспортных средств, которые может обслуживать дорожная сеть, отличается в каждом городе, и ранее ученые не знали, какие факторы влияют на пропускную способность.
Футбол
Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ
Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
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Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Путешествия
На новогодние каникулы россияне уедут в Эмираты, Вьетнам и на Кубу
По данным Ассоциации туроператоров России, самыми желанными местами для проведения новогодних каникул стали такие страны как Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана и Вьетнам.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Здоровье
Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах
Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
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«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Спорт
Представлены номинанты The Game Awards 2019
Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.