Общество
Газета.RuВ Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Минздрав России опубликовал рекомендации, согласно которым замена мяса рыбой способно укрепить здоровье сердца, передает РИА "Новости". Отмечается, что употребление кураги, фасоли и орехов также уменьшат риск заболеваний.
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с чего всё началось
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.РИА Новостивчера в 20:18
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Медики назвали продукты, которые помогут сохранить сердце здоровым
Московский Комсомолецвчера в 23:29
В преддверии Дня пожилого человека в Омске прошло скриниг- тестирование пожилых и инвалидов
Вечерний Омск. Неделя27 сентября в 03:33
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Происшествия
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
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«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
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Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
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Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".
ТАСС 26 сентября в 03:32
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На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
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Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости вчера в 17:46
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
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Газета.Ru 01:25
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Технологии
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Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news 27 сентября в 08:00
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С выступления Венесуэлы на Генассамблее ООН ушли несколько делегаций
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По словам главы МИД РФ, Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к данному инциденту.
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Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
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Если финики есть каждый день, то можно продлить свою жизнь.
Волгоградская правда вчера в 13:54
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Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана
«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
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Политика
Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России
В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20