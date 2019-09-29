Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.

с чего всё началось

Минздрав России опубликовал рекомендации, согласно которым замена мяса рыбой способно укрепить здоровье сердца, передает РИА "Новости". Отмечается, что употребление кураги, фасоли и орехов также уменьшат риск заболеваний.

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

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