Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Минздрав России опубликовал рекомендации, согласно которым замена мяса рыбой способно укрепить здоровье сердца, передает РИА "Новости". Отмечается, что употребление кураги, фасоли и орехов также уменьшат риск заболеваний.
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с чего всё началось

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.
РИА Новостивчера в 20:18

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Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты питания

РБКвчера в 23:59

Медики назвали продукты, которые помогут сохранить сердце здоровым

Московский Комсомолецвчера в 23:29

В преддверии Дня пожилого человека в Омске прошло скриниг- тестирование пожилых и инвалидов

Вечерний Омск. Неделя27 сентября в 03:33

Названы полезные для здоровья сердца продукты

RT на русскомвчера в 20:42

Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца

РЕН ТВвчера в 20:31

Названы полезные для здоровья сердца продукты

РИА Новостивчера в 20:18

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Lenta.ruвчера в 21:43
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Музыка

The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

Профиль 27 сентября в 15:52
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
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«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
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Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
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Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

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Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
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Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
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МЧС подтвердило запрет на курение на балконах с 1 октября

В МЧС России подтвердили, что с 1 октября начнёт действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
RT на русском 26 сентября в 12:07
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол

Нападающий «Баварии» Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

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Экономика

«Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом

Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".
ТАСС 26 сентября в 03:32
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Экономика

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Единоборства

Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке

Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Политика

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости вчера в 17:46
Здоровье

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
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Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Технологии

Суверенный интернет включили на Урале

Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news 27 сентября в 08:00
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Шоу-бизнес

Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал

Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ 26 сентября в 18:45
Политика

С выступления Венесуэлы на Генассамблее ООН ушли несколько делегаций

Красная весна 27 сентября в 17:47
Политика

Помпео подтвердил Лаврову непричастность к невыдаче виз дипломатам

По словам главы МИД РФ, Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к данному инциденту.
Вечерняя Москва 27 сентября в 17:21
Авто

Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети

Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат вчера в 09:26
Хоккей

Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»

Sportbox.RU 27 сентября в 15:08
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Сушеные финики помогают продлить жизнь

Если финики есть каждый день, то можно продлить свою жизнь.
Волгоградская правда вчера в 13:54
Политика

Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана

«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
RT на русском вчера в 23:57
Политика

Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России

В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20
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