Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.
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с чего всё началось
Энн Кивимяки, магистр естественных наук провела
 исследование, в рамках которого она на протяжении десяти недель анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах.
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Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban

Московский Комсомолец 00:23
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
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Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Lenta.ru вчера в 10:30
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Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

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Энергетика

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Газета.Ru 00:58
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 03 января в 20:52
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
РБК 02:45
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском вчера в 08:27
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Хоккей

Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
РЕН ТВ вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:54
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Экономика

С 1 января частные клиники займутся лечением

Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
Наука

Геном водяной лилии пролил свет на эволюцию цветковых растений

Эволюционное сравнение генома водяной лилии с геномами амбореллы, других покрытосеменных и нескольких голосеменных — группы растений с семенами, которые не дают цветков — подтвердило положение амбореллы, которая имеет некоторые признаки голосеменных, и как самая ранняя из ныне живущих покрытосеменных отделена от других цветковых растений.
Индикатор вчера в 06:07
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила обстрелы своих иракских баз

Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.
REGNUM вчера в 20:04
Армия и оружие

Британия возобновит охрану судов в Ормузском проливе

Телеканал 360° вчера в 18:33
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
ТАСС 03 января в 04:59
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК вчера в 20:06
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero не будут гибридами

Автоновости дня 03 января в 08:54
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru вчера в 04:16
Общество

В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды

Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.
Красная весна 02:53
Гаджеты

Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.
Astera 02 января в 10:10
Политика

Глава МИД Ирана назвал Помпео высокомерным клоуном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter, что госсекретарь США Майк Помпео является «высокомерным клоуном».
Московский Комсомолец вчера в 14:14
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