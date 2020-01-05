Наука
РИА НовостиУченые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.
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с чего всё началось
Регулярное употребление брусничного сока в течение длительного времени снижает повышенное кровяное давление и улучшает состояние кровеносных сосудов, передает Medicalxpress.Российская газетавчера в 23:40
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