Наука

ИзвестияИзвестияУченые назвали причину вымирания динозавров

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org
, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.
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