с чего всё началось

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.

Политика Байден обиделся на Цукерберга и Facebook Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден резко раскритиковал Марка Цукерберга и соцсеть Facebook.

Общество Синоптики прогнозируют похолодание в России в феврале Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться. В январе в Иркутской области синоптики зафиксировали необычно теплую погоду.

Экономика Операторы подняли расценки на архивные тарифы С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» – с 13 января, а «Вымпелком» – с 16 января.

Хоккей 2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт» Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Победный гол в овертайме забил Сидни Кросби.

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Политика Министр цифрового развития уйдет в отставку Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.

Шоу-бизнес Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.

Космос На орбитах ближних звезд найдены суперземли Оба мира являются суперземлями. То есть их масса превышает земную, по крайней мере, в 7,5 и 7,9 раз.

Здоровье Эти 6 правил сохранят почки здоровыми Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.

Общество На Алтае штормит, дороги закрыты Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления.