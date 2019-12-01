Наука
Комсомольская правдаУченые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне
Аналогичное исследование американских экспертов дало те же самые результаты. Сами ученые связывают такой результат с жестким отбором космонавтов в отряд. Всех кандидатов тщательно проверяют по медицинским показателям, а потом им приходится постоянно поддерживать себя в форме.
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с чего всё началось
Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.РИА Новостивчера в 19:16
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