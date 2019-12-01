Наука

Комсомольская правдаКомсомольская правдаУченые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне

Аналогичное исследование американских экспертов дало те же самые результаты. Сами ученые связывают такой результат с жестким отбором космонавтов в отряд. Всех кандидатов тщательно проверяют по медицинским показателям, а потом им приходится постоянно поддерживать себя в форме.
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с чего всё началось

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.
РИА Новостивчера в 19:16

Подробнее о событии

Учёные выяснили, почему космонавты более «живучие», чем средний россиянин

Life.ruвчера в 20:57

Ученые назвали профессию самых «живучих» россиян

Известиявчера в 20:02

Озвучена профессия самых «живучих» россиян

РЕН ТВвчера в 20:45

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

РИА Новостивчера в 19:16

Стало известно, представители какой профессии самые живучие

URA.Ruвчера в 21:59

Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне

Комсомольская правдавчера в 22:03

Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина

РБКвчера в 22:05
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Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Газета.Ru вчера в 22:10
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM вчера в 23:15
Футбол

Определился последний соперник России по группе на Евро-2020

Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Армия и оружие

Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО

Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
Военное обозрение вчера в 09:44
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика

Эрдоган объявил дату запуска газопровода «Турецкий поток»

Южный Федеральный вчера в 22:36
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
Российская газета вчера в 16:31
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
Здоровье

Три беременные жительницы Сызрани заразились СПИДом за границей

У трех беременных женщин, приехавших в Сызрань с Мальты и Кипра, выявили ВИЧ-инфекцию.
КТВ-Луч 29 ноября в 15:32
Общество

Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.
РБК вчера в 22:35
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток 28 ноября в 11:33
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

В Гааге задержали подозреваемого в нападении на толпу с ножом

Полиция нидерландской Гааги задержала мужчину, подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц города.
Gazeta.SPb вчера в 13:21
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.
Известия вчера в 18:29
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Космос

Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
ЭКД 28 ноября в 07:26
Культура

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor вчера в 14:43
Происшествия

На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

РИА Новости 00:02
Армия и оружие

Афганские силовики ликвидировали одного из предводителей талибов

Один из главарей признанной в РФ террористической организации "Талибан" Мавлави Нуриддин был ликвидирован афганскими силовиками в провинции Джаузджан.
Московский Комсомолец 00:40
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.
Lenta.ru вчера в 18:20
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При ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате ДТП с участием легковушки «Лады Калины» и грузовика MAN на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» погибли пять человек, среди которых трое детей.
Политическая Экспертиза вчера в 01:24
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Политика

В США рассказали о самом странном советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Известия вчера в 20:42
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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Шоу-бизнес

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Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 2 декабря по 8 декабря

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Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 29 ноября в 05:14
Политика

Госдеп обеспокоился российским законом об иноагентах

Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.
Lenta.ru вчера в 16:32
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