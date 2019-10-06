Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
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с чего всё началось
«Открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида», — цитирует
 Science Alert одного из авторов исследования Ника Уилсона.
Известиявчера в 22:10

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Названы самые безопасные в случае апокалипсиса страны

Взгляд.ру02:19

Названы безопасные страны в случае апокалипсиса

Известиявчера в 22:10

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

РИА Новости01:48

Ученые назвали страны, где можно переждать апокалипсис

Sport24.ru04 октября в 03:44

Стало известно, в каких странах спасаться от Судного дня

Национальная служба новостей06:42

Ученые назвали самую безопасную страну в случае глобальной катастрофы

РБК08:57

Ученые рассказали о самых безопасных странах в случае апокалипсиса

Газета.Ru10:33
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В США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
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Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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