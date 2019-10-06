с чего всё началось

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

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Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

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Гаджеты Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro поступили в продажу в Европе Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, не получившие обновления Google из-за санкций США, открывают новые рынки.

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Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Армия и оружие В США назвали самые опасные российские бомбардировщики Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

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