Наука
РИА НовостиУченые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
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с чего всё началось
«Открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида», — цитирует Science Alert одного из авторов исследования Ника Уилсона.Известиявчера в 22:10
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Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Политика
Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ 10:49
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Общество
Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники
Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.
News.ru 09:46
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Культура
Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Гаджеты
Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro поступили в продажу в Европе
Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, не получившие обновления Google из-за санкций США, открывают новые рынки.
UfacityNews.ru 10:16
Кино
Зрители ушли с показа «Джокера» из-за аплодирующего убийствам мужчины
Народные новости 09:32
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
RT на русском 10:37
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Полом Постмой
«Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Пол Постма / фото: официальный сайт «Металлурга»
Спорт БИЗНЕС Online 08:05
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
Газета.Ru 10:54
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Происшествия
Офицеров Росгвардии обвинили в связях с вором в законе Шакро Молодым
Высокопоставленных офицеров Росгвардии обвинили в связях с 66-летним королем российского преступного мира, «боссом всех боссов» Захарием Калашовым, более известным как вор в законе Шакро Молодой.
Экспресс газета 08:35
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына
Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru 05:00
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru вчера в 11:49
Гаджеты
Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3
Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.
CNews 04 октября в 07:19
Политика
Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе
В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году.
Lenta.ru 10:23
Футбол
«Урал» уступил дома «Зениту» 1:3
Аргументы недели 06:50