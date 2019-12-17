Общество
РИА НовостиУченые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Наука
Как волны жидкости омывают наш мозг: видео
Недавнее исследование показало, что, пока мы спим, волны спинномозговой жидкости (СПЖ) ритмично текут сквозь наш мозг, выводя из него все токсины.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Авто
Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Шоу-бизнес
Фото супермодели Беллы Хадид с голой грудью утекли в Сеть
Фото супермодели Беллы Хадид с голой грудью утекли в Сеть Топ-модель показала откровенный снимок.
Общество
Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий миллионные штрафы за неисполнение закона о деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Футбол
СМИ Китая приняли решение не упоминать «Арсенал» из-за Езила
В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Езила, который выступил с критикой в адрес страны, притесняющей уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам.
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Гаджеты
Показан дизайн Samsung Galaxy S11
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Общество
Режим ЧС ввели в Оймяконском районе Якутии
Политика
Сергей Левченко останется работать в Иркутской области
Экс-губернатор Сергей Левченко остается работать в Иркутской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 декабря.
Политика
Трутнев представил депутатам ЕАО врио губернатора Гольдштейна
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в столице Еврейской автономной области депутатам, представителям местной власти и общественности врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.
Шоу-бизнес
Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Политика
Киев допустил возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Блокада Донбасса длится уже много лет, и Киев не собирается менять текущее положение дел.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.