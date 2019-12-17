Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

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Учёные рассказали о напитках, вызывающих наиболее сильное похмелье

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