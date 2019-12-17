Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

РИА Новости15:45

Названы напитки, вызывающие самое сильное похмелье

МИР 2404:51

Названы самые опасные алкогольные напитки

Lenta.ru17:37

Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье

Комсомольская правда16:23

Учёные в Британии назвали спиртные напитки, вызывающие наибольшее похмелье

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Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Известия20:32

Учёный назвал напитки, похмелье от которых испортит любой праздник

Life.ru17:01
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
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Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

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Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
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"Единая Россия" оценила полезность своих депутатов Как стало известно "Ъ", "Единая Россия" оценила работу своих депутатов в Госдуме.
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В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Политика

МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
РБК 15:21
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
RT на русском 19:58
Армия и оружие

В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК «Ярс»

Состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, а также очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных мобильными «Ярсами».
Известия вчера в 21:00
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Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
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Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
РБК 15:28
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Общество

Поклонники Киркорова восхитились нарядами его детей от Dior

Гостями мероприятия стали многочисленные звезды, а в самом дефиле приняли участие дети знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин-Кристин.
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Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX

Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
РИА Новости 17:43
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
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В Благовещенске без воды остались жители микрорайона

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YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
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Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала

Турнирная таблица Кубка первого канала-2019 Подопечные Алексея Кудашова завершили турнир на втором месте с пятью очками.
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В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
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Неймар назвал свою главную цель на ближайшие несколько лет

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что рассчитывает стать чемпионом мира, а «Золотой мяч» для него не является главной целью в карьере.
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Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
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Якутские антимонопольщики выявили картель на 657 млн рублей

В результате соглашения участники картеля заключили контракты с незначительным снижением начальных цен (до 1%) на аукционах, что позволило "Детский рядъ" победить в 17 торгах с заключением контрактов на общую сумму 410,5 миллионов рублей, "Энфа Трэйд" — в четырех торгах с контрактами сумму 157,4 миллионов рублей, "Альбатрос" — в пяти торгах с заключением контрактов на 89,7 миллионов рублей.
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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
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Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
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В Новосибирске открыли современный Центр ядерной медицины

RuNews24.ru вчера в 22:02
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Структура «Газпромбанка» займется подержанными машинами

Предоставляющая услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса компания намерена заняться продажей подержанных автомобилей.
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SpaceX запустила ракету со спутником связи

Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
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Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5

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Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
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«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного ЧМ

В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» из Бразилии.
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