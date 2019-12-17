Наука
РИА НовостиУченые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Общество
Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян
В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Политика
Госдума обновится не полностью
"Единая Россия" оценила полезность своих депутатов Как стало известно "Ъ", "Единая Россия" оценила работу своих депутатов в Госдуме.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
Армия и оружие
В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК «Ярс»
Состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, а также очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных мобильными «Ярсами».
Футбол
Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Технологии
Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Поклонники Киркорова восхитились нарядами его детей от Dior
Гостями мероприятия стали многочисленные звезды, а в самом дефиле приняли участие дети знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин-Кристин.
Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Хоккей
Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала
Турнирная таблица Кубка первого канала-2019 Подопечные Алексея Кудашова завершили турнир на втором месте с пятью очками.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Футбол
Неймар назвал свою главную цель на ближайшие несколько лет
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что рассчитывает стать чемпионом мира, а «Золотой мяч» для него не является главной целью в карьере.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Экономика
Якутские антимонопольщики выявили картель на 657 млн рублей
В результате соглашения участники картеля заключили контракты с незначительным снижением начальных цен (до 1%) на аукционах, что позволило "Детский рядъ" победить в 17 торгах с заключением контрактов на общую сумму 410,5 миллионов рублей, "Энфа Трэйд" — в четырех торгах с контрактами сумму 157,4 миллионов рублей, "Альбатрос" — в пяти торгах с заключением контрактов на 89,7 миллионов рублей.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Транспорт
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Здоровье
В Новосибирске открыли современный Центр ядерной медицины
Авто
Структура «Газпромбанка» займется подержанными машинами
Предоставляющая услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса компания намерена заняться продажей подержанных автомобилей.
Космос
SpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Наука
Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
Технологии
Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Футбол
«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного ЧМ
В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» из Бразилии.