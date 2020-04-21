с чего всё началось

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.

Происшествия В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна Более 30 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции выявлено среди членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, специалисты в министерстве здравоохранения Японии считают, что произошло кластерное заражение, сообщило агентство Киодо.

Общество Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 336

Экономика В России резко вырос спрос на пищевую соль По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году.

Здоровье В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75% Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края. 4

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 31

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 2

Общество В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. 3

Общество Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19 Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. 147

Политика Президент России поддержал просьбы губернатора Приморья Губернатор Приморья обратился к президенту России с просьбой помочь построить отделения в Уссурийске и Находке, а также построить полноценную стационарную инфекционную больницу во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт краевого правительства. 8

Общество В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 141

Общество Роспотребнадзор попросил магазины продавать только фасованные продукты В Роспотребнадзоре призвали исключить в магазинах и супермаркетах самостоятельное взвешивание продуктов и продавать только фасованные продукты, пишет «Интерфакс». 136

Общество В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия. 170

Здоровье В медцентры Минобороны поставят около полумиллиона единиц медтехники В многофункциональные медицинские центры Минобороны будет поставлено более полумиллиона единиц медтехники.

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 499