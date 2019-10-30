Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
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Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

РИА Новости08:38

Ученые назвали самый вредный продукт для окружающей среды и здоровья человека

Milknews.ru08:35

Ученые назвали наиболее вредный продукт для окружающей среды и человека

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Наиболее вредным продуктом для здоровья человека и окружающей среды оказалось красное мясо

ТАСС Наука 11:35

А иначе - смерть: Ученые предсказали неминуемое регионам-«мясоедам»

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