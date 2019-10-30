Наука
РИА НовостиУченые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
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Наука
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Технологии
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В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
Армия и оружие
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В ответ на реплику экс-главы Минобороны ДНР ведущий программы заявил, что Стрелков, выступая с такими резкими заявлениями, должен предоставить списки погибших.
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Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
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Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
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Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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Следует учитывать четыре главных признака, отличающего человека с этой болезнью от того, который не алкоголик, даже, если он частенько «с запахом».
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
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США не собираются возвращать Сирии нефтяные месторождения
В своем интервью телекомпании PBS вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии оказались под контролем Тегерана, Москвы или администрации Башара Асада.
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