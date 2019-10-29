Наука
РИА НовостиУченые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
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Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
Здоровье
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь.
Происшествия
В Кузбассе обсуждают последствия сильного урагана
Крышу сорвало с одного из административных зданий. Ураган сегодня бушует по всему Кузбассу. Скорость ветра достигает 25-ти метров в секунду.
Наука
Бластоид: почти эмбрион из одной клетки
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Армия и оружие
Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой
«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Экономика
Россия списала $20 млрд долгов странам Африки. Песня
Вадим Туватин поет песни о самых интересных новостях уходящей недели.
Игры
Для Kingdom Come: Deliverance выпустили официальные инструменты модификаций
Студия Warhorse, как и обещала, обеспечила официальную поддержку пользовательских модификаций к средневековой ролевой игре Kingdom Come: Deliverance.
Авто
Skoda раскрыла информацию о новой Octavia
Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
Авто
Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Toyota Raize
Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Армия и оружие
Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев
Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Авто
Lada Kalina поехала на водороде
На прошедшем в Москве международном форуме "Открытые инновации" представили прототип водородного автомобиля, построенный на базе Lada Kalina.
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Экономика
РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google разработала первый в мире квантовый суперкомпьютер.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.