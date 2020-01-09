Наука

Газета.RuГазета.RuУченые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале British Medical Journal.
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