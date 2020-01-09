Наука
Газета.RuУченые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале British Medical Journal.
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Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Политика
СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы в Иране
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвало четыре основные версии авиакатастрофы в Иране.
Политика
Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США
Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Политика
Джабаров: Россия достроит «Северный поток-2»
Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сравнил запущенный накануне газопровод "Турецкий поток" с находящимся в процессе реализации проекта "Северный поток-2".
Происшествия
В России погиб младенец, оставленный в коляске на балконе
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Общество
Первый канал покажет ледовое шоу с участием ижевчанки Алины Загитовой
12 января в эфир Первого канала выйдет телеверсия ледового шоу двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Навки Спящая красавица.
Кино
Netflix сделал для фанатов таймлайн «Ведьмака»
В четверг, 9 января, Netflix опубликовал официальную хронологию событий из недавнего сериала "Ведьмак".
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Общество
Объединенная судостроительная корпорация переедет в Петербург в июле
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена переехать в Петербург в июле нынешнего года.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Кино
В Сети появились первые кадры продолжения «Аватара»
В Сети появились первые кадры продолжения фантастической картины "Аватар".
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Театры
Виктора Рыжакова представят труппе «Современника»
Сегодня труппе театра "Современник" будет представлен новый художественный руководитель.
Происшествия
ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании
«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.
Политика