Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале British Medical Journal.

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

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