Коронавирус
РИА НовостиУченые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
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Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек.
Российская газета 13:40
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Политика
Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников.
Журналистская правда 08:15
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Общество
Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Общество
Вильфанд спрогнозировал рекордно жаркий год
Деловое.ТВ 02:37
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Общество
Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
В Госдуме оценили возможность перенести майские праздники
Перенос выходных 1−5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции создаст дополнительную нагрузку на бизнес и экономику в целом.
БИЗНЕС Online 01:42
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Футбол
РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата
Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Рита Грачева выступила против травли Тодоренко
Несколько дней назад в интернете началась травля Регины Тодоренко, популярной телеведущей, известной по телепрограмме «Орел и Решка».
iReactor 09:22
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения
В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 13:08
Религия
РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53