Наука
Газета.RuУченые обнаружили три этапа старения человека
Три важных этапа старения, которые человек проходит на протяжении жизни, выявили американские ученые из Стенфордского университета. Эти этапы связаны с качественным составом крови и начинаются в 34, 60 и 78 лет, пришли к выводу авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Medicine.
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