Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые назвали три этапа старения человека

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.
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Ученые выяснили, что люди стареют в три этапа

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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
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РИА Новости вчера в 14:20
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TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году

Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
REGNUM вчера в 06:25
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В прошлом году Израиль и движение ХАМАС достигли перемирия.
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В Алешино под лед провалилась машина с водителем и пассажирами

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РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 21:11
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Стоит отметить, что в 90-ых годах большинство автомобилей в Россию ввозилось именно с Дальнего Востока, причем в основном они были с правым рулём.
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В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
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Футбол

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Вести.Ru вчера в 16:42
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РИА Новости вчера в 09:32
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Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
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РИА Новости вчера в 20:31
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София Ротару дала концерт в России с триумфом.
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