Биологическое старение человека происходит в три этапа и связано с изменением качественного состава крови. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета.

Политика Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине США не перечислили Украине несколько миллионов долларов – менее 10 – из ранее обещанной военной помощи, заявил глава Пентагона Марк Эспер, но не указал, по какой причине это произошло и будут ли деньги предоставлены Киеву, передает ТАСС.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Белорусский посол рассказал о восьми несогласованных дорожных картах Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск согласовали две дорожные карты по интеграции в Союзное государство из 10.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.