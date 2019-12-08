Наука
Российская газетаУченые назвали три основных этапа старения человека
Биологическое старение человека происходит в три этапа и связано с изменением качественного состава крови. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Происшествия
Пропавшего сотрудника службы статистики в Смоленске нашли мёртвым
Сотрудник службы статистики в Смоленске вышел с работы и исчез. Его вещи и телефон остались в кабинете.
Политика
В Минске проходит акция против интеграции Белоруссии и России
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Политика
Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине
США не перечислили Украине несколько миллионов долларов – менее 10 – из ранее обещанной военной помощи, заявил глава Пентагона Марк Эспер, но не указал, по какой причине это произошло и будут ли деньги предоставлены Киеву, передает ТАСС.
Наука
Российские ученые нашли уникальное средство против костных инфекций
Политика
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Белорусский посол рассказал о восьми несогласованных дорожных картах
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск согласовали две дорожные карты по интеграции в Союзное государство из 10.
Происшествия
В Татарстане спасли провалившегося под лед лося
Спасатели в Татарстане спасли лося, провалившегося под лед реки Камы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Общество
Участником хакерской группировки Evil Corp оказался сын бывшего мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, против которой ввели санкции власти США, оказался сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Фигурное катание
Загитова получила травму в финале Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом
Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
Власти Москвы не планируют дальнейшее расширение границ столицы
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Политика
Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной
Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Общество
Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.