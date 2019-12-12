Наука
РБКУченые назвали вызывающие бессонницу продукты
Рафинированные углеводы, содержащиеся в продуктах питания, повышают риск бессонницы. К такому выводу пришли ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США, пишет MedicalXpress. Эксперты провели исследование среди 50 тыс. добровольцев, которые заполняли дневники питания.
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с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress.Известиявчера в 18:59
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Диета с высоким содержанием рафинированных углеводов чревата бессонницей
Актуальные Новости12 декабря в 00:22
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