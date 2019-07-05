Наука

РБКРБКУченые назвали вызывающие бессонницу продукты

Рафинированные углеводы, содержащиеся в продуктах питания, повышают риск бессонницы. К такому выводу пришли ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США, пишет MedicalXpress. Эксперты провели исследование среди 50 тыс. добровольцев, которые заполняли дневники питания.
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с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress
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