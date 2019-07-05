с чего всё началось

Рафинированные углеводы, содержащиеся в продуктах питания, повышают риск бессонницы. К такому выводу пришли ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США, пишет MedicalXpress. Эксперты провели исследование среди 50 тыс. добровольцев, которые заполняли дневники питания.

Игры Detroit: Become Human вышел на ПК ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Авто Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.

Общество ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение» Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.

Общество Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Песков подтвердил попытки «разговора на повышенных тонах» в Париже В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Батурина приехала в храм Христа Спасителя на прощание с Лужковым Проститься с Лужковым прибыли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин.