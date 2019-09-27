Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на научный журнал Aging Cell.

Культура Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Авто Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался до дилеров Бюджетный аналог знаменитого Toyota Land Cruiser 200 начал поступать в дилерские центры Китая.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Общество В МЧС рассказали, кого будут наказывать за курение на балконе Напомним, правительство РФ ратифицировало изменения в правилах противопожарной безопасности, которые предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.

Киберспорт Virtus.pro представила новый состав по Dota 2 Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.

Транспорт Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.

Происшествия Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.

Политика На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».

Политика Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.

Политика Глава СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Данилюк подал прошение об отставке.

Политика CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Гаджеты Кемпер с обликом самолета и убранством яхты Внешне дом на колесах напоминает фюзеляж атлантического лайнера. Однако внутри попадаешь в интерьер, сравнимый с каютой элитной яхты.

Футбол Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов» Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».

Армия и оружие Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны Китай и Россия могут работать над укреплением своих возможностей по созданию препятствий для использования космического пространства соединенными штатами и их союзников,об этом так же сообщает Белая книга.