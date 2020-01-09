Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук установили, что продлить жизнь человека примерно на десять лет способны полезные привычки, в том числе регулярные физические упражнения и здоровое питание.

Ученые обнаружили способ продлить жизнь на десять лет

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