Наука

iReactoriReactorУченые обнаружили способ продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук установили, что продлить жизнь человека примерно на десять лет способны полезные привычки, в том числе регулярные физические упражнения и здоровое питание.
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