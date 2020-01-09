Наука
iReactorУченые обнаружили способ продлить жизнь на десять лет
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук установили, что продлить жизнь человека примерно на десять лет способны полезные привычки, в том числе регулярные физические упражнения и здоровое питание.
Читать в источнике
Оценить186
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Армия и оружие
Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера
Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Космос
Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Общество
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Политика
В МИД РФ заявили о несогласии с идеей Трампа выйти из ядерной сделки
8 января Трамп заявил, что странам — участницам ядерной сделки с Ираном (Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю) необходимо выйти из нее и начать работу над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее.
Общество
Почти 44% россиян посмотрели новогоднее обращение Путина по ТВ
Рейтинг новогоднего обращения президента России Владимира Путина по телевидению составил 43,7%, следует из данных компании Mediascope.
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России
Компания KIA получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кросс-хэтчбек KIA XCeed.
Армия и оружие
Появилось фото ракеты на месте катастрофы в Иране
После появления в интернете кадров, снятых якобы на месте крушения украинского самолета, появились предположения, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» — такое вооружение имеется в распоряжении иранской армии.
Авто
Renault представил гибридные версии Captur и Clio
Французский автопроизводитель представил в Брюсселе гибридные версии E-Tech Renault Clio и Captur.
Политика
Киев хочет найти альтернативы минским соглашениям
Украина не планирует отказываться от формата минских переговоров, но хочет рассмотреть альтернативы минским соглашениям.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Армия и оружие
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
Родные и близкие членов экипажа разбившегося под Тегераном Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" рассказали о погибших в результате крушения пилотах и бортпроводниках.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Финансы
Официальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Авто
Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России
Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Главное управление военной полиции (ГУВП) Минобороны России может возглавить начальник штаба Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Кураленко.
Армия и оружие
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона провести переговоры с Ираном.
Здоровье
Найдена причина вспышки ранее неизвестного вида пневмонии в Китае
Центральное телевидение Китая и другие государственные СМИ КНР объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии ранее неизвестного происхождения в городе Ухань стал новый вид коронавируса.