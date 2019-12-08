Наука

REGNUMREGNUMУченые выявили три этапа старения человека

Ученые из Стэнфордского университета (США) установили, что старение человека происходит в несколько этапов. Результаты исследований опубликованы на портале Nature Medicine. В ходе исследования специалисты провели анализ белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.
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