Наука
REGNUMУченые выявили три этапа старения человека
Ученые из Стэнфордского университета (США) установили, что старение человека происходит в несколько этапов. Результаты исследований опубликованы на портале Nature Medicine. В ходе исследования специалисты провели анализ белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Авто
Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck
Музыка
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Общество
Диетолог назвал причину депрессивности россиян
Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Экономика
Рухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Политика
Экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки СССР
Украина должна быть благодарна СССР, при котором произошло становление и обогащение республики, а нынешние украинские власти и население этого не ценят – заявил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Журавко.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Единоборства
Бой Александра Поветкина с Майклом Хантером закончился вничью
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской снова получила травму
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Футбол
Президент ЦСКА Гинер назвал судейство в РПЛ беспределом
Причиной негативной реакции главы армейского клуба послужила работа Василия Казарцева на игре красно-синих в Краснодаре в 19-м туре РПЛ.
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Хоккей
Защитник Ручкин стал игроком «Авангарда»
После обмена с клубом ВХЛ «Динамо СПб» состав «Авангарда» пополнил 23-летний воспитанник омского хоккея, защитник Семён Ручкин, двусторонний контракт заключен на два года.