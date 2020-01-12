Общество

Российская газетаРоссийская газетаУченые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.
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с чего всё началось

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
Российская газетавчера в 20:00

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Ученые объяснили, почему в РФ теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире

РЕН ТВ00:53

Ученые объяснили быстрое потепление климата в России

РИА Новостивчера в 23:30

Климатолог рассказал, почему в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

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Известиявчера в 22:30

Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

Lenta.ruвчера в 21:52

Ученые объяснили резкое потепление климата России на фоне остальных стран

Газета.Ruвчера в 21:18

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Российская газетавчера в 20:00
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