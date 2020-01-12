Общество

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Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
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с чего всё началось

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
Российская газетавчера в 20:00

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Климатолог объяснил, почему в России теплеет быстрее, чем в других странах

URA.Ruвчера в 22:05

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РБК00:09

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РИА Новостивчера в 23:30

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Известиявчера в 22:30

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Газета.Ru02:16

Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

Lenta.ruвчера в 21:52

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Российская газетавчера в 20:00
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Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
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ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
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Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
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Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

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Растения манипулируют круглыми червями, используя их же феромоны

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Naked Science 10 января в 12:40
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Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
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Рыбы получают свет из еды

Другой очень распространённый механизм люминесценции опирается на ферментативную реакцию с участием фермента люциферазы и молекул люциферина: люцифераза окисляет люциферин, который немедленно высвобождает квант света.
Наука и жизнь 00:10
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
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Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
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Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения

О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
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Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
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Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

Газета.Ru 05:11
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СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»

Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
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Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

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Общество

Путин поздравил работников российской прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
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Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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Владимир Путин выступил за бессрочный закон об особом статусе Донбасса

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Слуцкий назвал задачу «Рубина» на текущий сезон

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в текущем сезоне цель команды — сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака

В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Знамя труда (Альметьевск) 10 января в 01:36
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СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

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Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

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На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
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В Пентагоне призвали не допустить отставания от Китая и России

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Бегович прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Милане»

По информации источника, 32-летний боснийский футболист прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра в клубе перед заключением контракта.
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