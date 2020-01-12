Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.

с чего всё началось

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

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