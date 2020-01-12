Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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с чего всё началось

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
Российская газетавчера в 20:00

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Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых

Комсомольская правда09:12

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Газета.Ru02:16

Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

Lenta.ruвчера в 21:52

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РИА Новостивчера в 23:30

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Известиявчера в 22:30

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РБК00:09

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

Lenta.ru 09:48
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Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
РИА Новости 07:00
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
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Похоже, при создании S.T.A.L.K.E.R. 2 используют фотограмметрию

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На Украине задержали убийц снайперши из батальона имени Дудаева

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Онлайн-кинотеатр Netflix запустил сайт с интерактивной хронологией вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru вчера в 06:18
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Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Сирии

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили Украину и Сирию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:05
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В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

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РИА Новости вчера в 01:34
Технологии

Ютуберы снова взломали камеру P.T. и раскрыли очередную порцию секретов

Автор YouTube-канала Shesez опубликовал новый ролик в рамках серии Boundary Break, где он отправляет камеру в свободный полёт за пределы локаций игр, чтобы найти там что-нибудь интересное.
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Общество

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
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СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

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Газета.Ru 07:53
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Политика

Меркель: «Северный поток-2» должен быть достроен

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ иностранных компаний и санкции США не станут причинами для прекращения строительства газопровода.
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Теннис

Сборная Сербии выиграла ATP Cup

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Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

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Политика

Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

Газета.Ru 07:15
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
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Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях

В Курской области полиция задержала директора школы-интерната по подозрению в хищении у воспитанников пенсий по инвалидности.
РБК 05:36
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Ведомости 09 января в 08:29
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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Происшествия

В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
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Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
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Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

Лена Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью». Ранее у певицы был еще один брак, который так же закончился разводом.
StarHit.ru 07:00
Политика

Блумберг пообещал потратить $1 млрд на борьбу с Трампом на выборах

Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель и участник предвыборной гонки Майкл Блумберг заявил, что готов потратить $1 млрд собственных средств на поддержку кандидата от Демократической партии на выборах президента США, чтобы противостоять действующему главе страны Дональду Трампу.
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Политика

Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные

Будет лучше, если выходные в России будут чаще, но станут короче по продолжительности, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.
РИА Новости 09:06
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Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

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В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Происшествия

Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге

У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Германии выставлены на продажу 34 военных внедорожника "Гелендваген".
Уфимские Заметки 05:48
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