Общество
РИА НовостиУченые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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с чего всё началось
Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.Российская газетавчера в 20:00
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Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых
Комсомольская правда09:12
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