Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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с чего всё началось

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
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Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых

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