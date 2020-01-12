Общество

Российская газетаРоссийская газетаУченые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.
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с чего всё началось

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.
Российская газетавчера в 20:00

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Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых

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Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

Lenta.ruвчера в 21:52

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

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РИА Новостивчера в 23:30

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Известиявчера в 22:30

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Газета.Ru02:16

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Российская газетавчера в 20:00
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Футбол

Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
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Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады

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Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

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Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране

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Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
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Курс валют 10 января: доллар и евро рванули вверх

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Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

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В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

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Специалисты NASA обнаружили первую похожую на Землю планету

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В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
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На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик

В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
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Главного тренера «Малаги» уволили из-за интимного видео

Скандал произошёл 8 января, когда в сети появилось видео, на котором 43-летний тренер показывает свой половой орган.
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Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

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В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
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Депутат Госдумы выступил за более частые, но короткие выходные

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Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака

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Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

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Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Футбол

Футбольный матч на Мальте прервали из-за нападения игрока на судью

Матч между футбольными клубами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» в рамках второго дивизиона чемпионата Мальты был прерван из-за нападения одного из игроков на судью.
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Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море

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Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
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Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС

Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
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Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
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