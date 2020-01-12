Общество
Российская газетаУченые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.
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с чего всё началось
Почему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.Российская газетавчера в 20:00
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Почему глобальное потепление в России идет быстрее всех в мире: объяснения ученых
Комсомольская правда09:12
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Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
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Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.
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Протестующие подошли к госдаче президента Абхазии
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Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
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Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Финансы
Курс валют 10 января: доллар и евро рванули вверх
В свою очередь, евро в пятницу на открытии подешевел на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 68,02 рубля.
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Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
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В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Автоспорт
На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
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Главного тренера «Малаги» уволили из-за интимного видео
Скандал произошёл 8 января, когда в сети появилось видео, на котором 43-летний тренер показывает свой половой орган.
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Политика
Депутат Госдумы выступил за более частые, но короткие выходные
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаила Терентьева, для граждан будет лучше, если российских выходных станет больше, но они будут короче.
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Футбол
Футбольный матч на Мальте прервали из-за нападения игрока на судью
Матч между футбольными клубами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» в рамках второго дивизиона чемпионата Мальты был прерван из-за нападения одного из игроков на судью.
Армия и оружие
Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.